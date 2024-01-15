У Києві демонтують незаконні МАФи

Біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю на Старовокзальній демонтують МАФи.

Джерело фото: facebook.com/dtk.kievcity

Біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю «Старовокзальна» 15 січня почали демонтувати незаконні МАФи.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Роботи виконують фахівці комунального підприємство «Київблагоустрій» за дорученням Департаменту територіального контролю Києва.

«Загалом демонтажні роботи на цій локації триватимуть певний час, адже це частина системної роботи з покращення та організації громадського простору столиці», - зазначили у департаменті.

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