Как оплатить ЕСВ за несколько кликов: инструкция

19 января дедлайн уплаты Единого социального взноса за IV квартал 2023 года. Быстро оплатить ЕСВ можно в Дія в смартфоне или компьютере, в Украине или за рубежом.
Дія подтянет актуальные реквизиты и данные и сформирует счет на оплату.
Как уплатить налоги ФЛП в приложении:
- Зайдите в Дія и нажмите - Сервисы - Налоги
- Выберите – Уплата налогов и сборов
- Выберите налог и период, за который платите
- Нажмите - Оплатить
Услуга доступна в приложении и на портале Дія.
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