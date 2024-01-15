Как оплатить ЕСВ за несколько кликов: инструкция

Уплатить налоги ФЛП украинцы могут в приложении Дія.

Фото: agropolit.com

19 января дедлайн уплаты Единого социального взноса за IV квартал 2023 года. Быстро оплатить ЕСВ можно в Дія в смартфоне или компьютере, в Украине или за рубежом.

Дія подтянет актуальные реквизиты и данные и сформирует счет на оплату.

Как уплатить налоги ФЛП в приложении:

Зайдите в Дія и нажмите - Сервисы - Налоги Выберите – Уплата налогов и сборов Выберите налог и период, за который платите Нажмите - Оплатить

Услуга доступна в приложении и на портале Дія.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.