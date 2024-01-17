КСУ перевірить на конституційність законодавчий припис щодо обов’язкового членства адвокатів у НААУ

Заявник стверджує, що передбачене приписами частини шостої статті 45 Закону обов’язкове і безальтернативне членство всіх адвокатів України в НААУ є порушенням його конституційного права на свободу об’єднання громадян в громадські організації.

У середу, 17 січня, Перший сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянув справу за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Кичун повідомив, що суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на конституційність приписи частини шостої статті 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076–VI (далі – Закон).

Відповідно до оспорюваних приписів Закону «з моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами Національної асоціації адвокатів України з моменту складення присяги адвоката України».

Зі змісту конституційної скарги вбачається, що В’ячеслав Плескач 9 червня 2020 року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю і відповідно до частини шостої статті 45 Закону став членом Національної асоціації адвокатів України.

У червні 2021 року автор клопотання звернувся до суду з позовом до Держави України, в особі Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області про стягнення моральної шкоди, завданої йому державною політикою, законодавчою і регуляторною діяльністю держави.

Скаржник вимагав стягнути з Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області моральну шкоду за примусове, поза його волею, набуття ним на підставі частини шостої статті 45 Закону членства в Національній асоціації адвокатів України, політика якої суперечить його власним професійним переконанням та цінностям.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні його позову. Верховний Суд відмовив В’ячеславу Плескачу у відкритті касаційного провадження у зв’язку з малозначністю справи.

Суб’єкт права на конституційну скаргу стверджує, що передбачене приписами частини шостої статті 45 Закону обов’язкове і безальтернативне членство всіх адвокатів України в Національній асоціації адвокатів України є порушенням його конституційного права на свободу об’єднання громадян в громадські організації та свідчить про невідповідність цих оспорюваних приписів Закону частинам першій та четвертій статті 36 Конституції України.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив запити до низки закладів вищої освіти та інших організацій із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

Раніше ми писали, що КСУ вирішить питання конституційності норми щодо набрання сили рішень органів адвокатського самоврядування.

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