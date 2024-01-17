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Угорщина сигналізує ЄС, що готова припинити блокування допомоги Україні – Politico

12:05, 17 січня 2024
Зазначається, що Будапешт просигналізував Євросоюзу про готовність піти на поступки та припинити блокування довгострокового фінансування України на 50 млрд євро.
Угорщина сигналізує ЄС, що готова припинити блокування допомоги Україні – Politico
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Угорщина подала Євросоюзу сигнал про те, що готова відмовитись від протидії фінансуванню України. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що ЄС та прем'єр Віктор Орбан наближаються до компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку, навіть незважаючи на те, що угода, швидше за все, не відповідатиме його вимогам.

У грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування України на суму 50 мільярдів євро. Але з тих того часу обидві сторони беруть участь у делікатному пошуку рішення того, як схвалити допомогу на саміті лідерів ЄС 1 лютого, пише видання.

Попри те, що в ЄС досі немає згоди щодо того, які поступки запропонувати Угорщині і що вона може прийняти, Євросоюз впевнений, що угода може бути укладена протягом наступних кількох тижнів, заявили виданню дипломати і посадовці, знайомі з перемовинами, на умовах анонімності.

Хоча в Брюсселі спостерігається певна готовність запропонувати Орбану деякі поступки задля досягнення угоди, більшість національних столиць відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на річні транші, які потребували б одностайного схвалення щороку.

На практиці це дало б Орбану право блокувати фінансування України з боку ЄС щороку – або ж вимагати від Брюсселя поступок в обмін на зняття вето.

"Дуже малоймовірно, що держави-члени приймуть рішення, яке дасть Угорщині можливість регулярного шантажу", – сказав дипломат ЄС.

Видання зазначає, що ще одна обговорювана ідея передбачає середньостроковий перегляд фінансування у 2025 році. Але цей варіант, який Угорщина запропонувала кілька місяців тому, також вважається неприйнятним серед найсильніших прихильників Києва.

"Це створить хаос, якщо через 12 місяців ми знову зустрінемося і вирішуватимемо одностайно, чи буде продовжено фінансування України", – сказав один з урядовців.

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