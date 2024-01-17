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Венгрия сигнализирует ЕС, что готова прекратить блокировку помощи Украине – Politico

12:05, 17 января 2024
Отмечается, что Будапешт просигнализировал Евросоюз о готовности пойти на уступки и прекратить блокирование долгосрочного финансирования Украины на 50 млрд евро.
Венгрия сигнализирует ЕС, что готова прекратить блокировку помощи Украине – Politico
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Венгрия подала Евросоюзу сигнал о том, что готова отказаться от противодействия финансированию Украины. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что ЕС и премьер Виктор Орбан приближаются к компромиссу по использованию денег из бюджета блока, даже несмотря на то, что соглашение, скорее всего, не будет отвечать его требованиям.

В декабре Орбан заблокировал четырехлетний пакет финансирования Украины на сумму 50 млрд евро. Но с тех пор обе стороны участвуют в деликатном поиске решения о том, как одобрить помощь на саммите лидеров ЕС 1 февраля, пишет издание.

Несмотря на то, что в ЕС до сих пор нет согласия по поводу того, какие уступки предложить Венгрии и что она может принять, Евросоюз уверен, что соглашение может быть заключено в течение следующих нескольких недель, заявили изданию дипломаты и чиновники, знакомые с переговорами, на условиях анонимности.

Хотя в Брюсселе наблюдается определенная готовность предложить Орбану некоторые уступки для достижения соглашения, большинство национальных столиц отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на годовые транши, требующие единодушного одобрения ежегодно.

На практике это дало бы Орбану право блокировать финансирование Украины со стороны ЕС ежегодно – или требовать от Брюсселя уступок в обмен на снятие вето.

"Очень маловероятно, что государства-члены примут решение, которое даст Венгрии возможность регулярного шантажа", – сказал дипломат ЕС.

Издание отмечает, что еще одна обсуждаемая идея предполагает среднесрочный пересмотр финансирования в 2025 году. Но этот вариант, который Венгрия предложила несколько месяцев назад, также считается неприемлемым среди сильнейших поклонников Киева.

"Это создаст хаос, если через 12 месяцев мы снова встретимся и будем решать единогласно, будет ли продолжено финансирование Украины", – сказал один из чиновников.

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