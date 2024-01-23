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Данило Гетманцев прокоментував пропозицію Нацбанку щодо додаткового податку на некритичний імпорт

15:27, 23 січня 2024
Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що запровадження такого податку передбачатиме існування переліку товарів критичного імпорту, який буде від нього звільнений.
Данило Гетманцев прокоментував пропозицію Нацбанку щодо додаткового податку на некритичний імпорт
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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев проти пропозиції Національного банку щодо запровадження додаткового податку на некритичний товарний імпорт.

«Не зовсім погоджуюся з пропозицією Нацбанку щодо додаткового податку на некритичний товарний імпорт. Розумію, що ця пропозиція — інструмент впливу на від'ємний торгівельний баланс. Водночас, на мою думку, баланс вигод та втрат від такого втручання держави в економічні процеси є негативним», — написав він у Telegram.

Він зауважив, що запровадження такого податку передбачатиме існування переліку товарів критичного імпорту, який буде від нього звільнений. 

Гетманцев зазначив, що Україна вже використовувала цей інструмент на початку війни, і тоді список товарів із двох десятків позицій у березні зріс до 90% позицій довоєнного імпорту в червні.

Він упевнений, що такий перелік суб'єктивний і під час його складання потенційно є величезна корупційна складова.

Також Гетманцев зазначив, що можна обкласти додатковими митами певні товари розкоші, але в цьому разі вплив податку і на надходження, і на платіжний баланс буде мінімальним.

Він також зазначив, що весь потенціал адміністративних рішень щодо контролю за поверненням експортної валютної виручки в країну ще не до кінця використано.

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