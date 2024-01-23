Данило Гетманцев прокоментував пропозицію Нацбанку щодо додаткового податку на некритичний імпорт

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що запровадження такого податку передбачатиме існування переліку товарів критичного імпорту, який буде від нього звільнений.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев проти пропозиції Національного банку щодо запровадження додаткового податку на некритичний товарний імпорт.

«Не зовсім погоджуюся з пропозицією Нацбанку щодо додаткового податку на некритичний товарний імпорт. Розумію, що ця пропозиція — інструмент впливу на від'ємний торгівельний баланс. Водночас, на мою думку, баланс вигод та втрат від такого втручання держави в економічні процеси є негативним», — написав він у Telegram.

Він зауважив, що запровадження такого податку передбачатиме існування переліку товарів критичного імпорту, який буде від нього звільнений.

Гетманцев зазначив, що Україна вже використовувала цей інструмент на початку війни, і тоді список товарів із двох десятків позицій у березні зріс до 90% позицій довоєнного імпорту в червні.

Він упевнений, що такий перелік суб'єктивний і під час його складання потенційно є величезна корупційна складова.

Також Гетманцев зазначив, що можна обкласти додатковими митами певні товари розкоші, але в цьому разі вплив податку і на надходження, і на платіжний баланс буде мінімальним.

Він також зазначив, що весь потенціал адміністративних рішень щодо контролю за поверненням експортної валютної виручки в країну ще не до кінця використано.

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