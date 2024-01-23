Даниил Гетманцев прокомментировал предложение Нацбанка о дополнительном налоге на некритический импорт

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что введение такого налога будет предусматривать существование перечня товаров критического импорта, который будет освобожден от него.

Глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев против предложения Национального банка о введении дополнительного налога на некритический товарный импорт.

«Не совсем согласен с предложением Нацбанка относительно дополнительного налога на некритический товарный импорт. Понимаю, что это предложение является инструментом влияния на отрицательный торговый баланс. В то же время, по моему мнению, баланс выгод и потерь от такого вмешательства государства в экономические процессы отрицательный», — написал он в Telegram.

Он отметил, что введение такого налога будет предусматривать существование перечня товаров критического импорта, который будет от него освобожден.

Гетманцев отметил, что Украина уже использовала этот инструмент в начале войны, и тогда список товаров с двух десятков позиций в марте вырос до 90% довоенного импорта в июне.

Он уверен, что такой перечень субъективен и при его составлении потенциально огромная коррупционная составляющая.

Также Гетманцев отметил, что можно обложить дополнительными пошлинами определенные товары роскоши, но в этом случае влияние налога и на поступление, и на платежный баланс будет минимальным.

Он также отметил, что весь потенциал административных решений по контролю за возвратом экспортной валютной выручки в страну еще не до конца использован.

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