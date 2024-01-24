Уряд достроково заборонив продаж пального стандартів «Євро 3» і «Євро 4»

Дозвіл на обіг палива цих стандартів Кабмін дав у березні 2022 року.

Джерело фото: Erik Mclean / Unsplash

Кабінет Міністрів відновив вимоги щодо якості пального не нижче екологічного стандарту «Євро 5». Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 23 січня, повідомив представник КМУ у ВРУ Тарас Мельничук.

За його словами, Уряд вніс зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче «Євро 5», імплементації положень актів законодавства Європейського Союзу (Директиви N 98/70/ЄС та Директиви N 1999/32/ЄС) щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

У березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива стандартів «Євро 4» та «Євро 3». Це мало дати змогу залучити додатковий ресурс пального для Збройних Сил України та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів. Зміни мали діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.