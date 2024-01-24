Правительство досрочно запретило продажу топлива стандартов «Евро 3» и «Евро 4»

Разрешение на обращение топлива этих стандартов Кабмин дал в марте 2022 года.

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Кабинет Министров восстановил требования по качеству горючего не ниже экологического стандарта «Евро 5». Соответствующее решение Правительство приняло на заседание во вторник, 23 января, сообщил представитель КМУ в ВРУ Тарас Мельничук.

По его словам, Правительство внесло изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, в части возобновления действия требований по качеству топлива на уровне не ниже «Евро 5», имплементации положений актов законодательства Европейского Союза (Директивы N 98/70/ЕС и Директивы N 1999/32/ЕС) о запрете продажи этилированного бензина и установлении требований на топливо, используемое в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах.

В марте 2022 года Кабмин разрешил оборот топлива стандартов «Евро 4» и «Евро 3». Это должно было позволить привлечь дополнительный ресурс горючего для Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств. Изменения должны были действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

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