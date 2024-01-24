Чиновника Национальной академии наук подозревают в получении 72 тысяч гривен взятки за аренду помещения

Злоупотребляя служебным положением чиновник НАН требовал взятку за предоставление услуг по оформлению документов по аренде помещения.

Источник фото: полиция Киева

Должностному лицу Национальной академии наук Украины объявлено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения - получении неправомерной выгоды за аренду помещения. По данным полиции Киева, подозреваемый, занимая руководящую должность в указанной организации, требовал от предпринимателя 72 тысячи гривен за предоставление ему в аренду нежилого помещения.

По данным расследования, в декабре прошлого года чиновник, используя свое служебное положение, заключал фиктивные договоры с предпринимателем, обходя процедуры тендеров.

За предоставление услуг по оформлению документов предприниматель должен был уплатить 72 тысячи гривен наличными. Однако правоохранители задокументировали факт передачи средств и задержали подозреваемого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Фигурант получил подозрение в получении неправомерной выгоды, по этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Кроме того, рассматривается вопрос об отстранении чиновника от занимаемой должности.

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