Посадовця Національної академії наук підозрюють в отриманні 72 тисяч гривень хабаря за оренду приміщення

Зловживаючи службовим становищем посадовець НАН вимагав хабар за надання послуг з оформлення документів з оренди приміщення.

Джерело фото: поліція Києва

Посадовцю Національної академії наук України оголошено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення – отриманні неправомірної вигоди за оренду приміщення. За даними поліції Києва, підозрюваний, обіймаючи керівну посаду у зазначеній організації, вимагав від підприємця 72 тисячі гривень за надання йому в оренду нежитлового приміщення.

За даними розслідування, у грудні минулого року посадовець, використовуючи своє службове положення, укладав фіктивні договори з підприємцем, обходячи процедури тендерів.

За надання послуг з оформлення документів підприємець повинен був сплатити 72 тисячі гривень готівкою. Однак правоохоронці задокументували факт передачі коштів та затримали підозрюваного за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Фігурант отримав підозру в отриманні неправомірної вигоди, за цією статтею передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна. Крім того, розглядається питання про відсторонення посадовця від займаної посади.

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