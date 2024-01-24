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  1. В Україні

Посадовця Національної академії наук підозрюють в отриманні 72 тисяч гривень хабаря за оренду приміщення

17:11, 24 січня 2024
Зловживаючи службовим становищем посадовець НАН вимагав хабар за надання послуг з оформлення документів з оренди приміщення.
Посадовця Національної академії наук підозрюють в отриманні 72 тисяч гривень хабаря за оренду приміщення
Джерело фото: поліція Києва
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Посадовцю Національної академії наук України оголошено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення – отриманні неправомірної вигоди за оренду приміщення. За даними поліції Києва, підозрюваний, обіймаючи керівну посаду у зазначеній організації, вимагав від підприємця 72 тисячі гривень за надання йому в оренду нежитлового приміщення.

За даними розслідування, у грудні минулого року посадовець, використовуючи своє службове положення, укладав фіктивні договори з підприємцем, обходячи процедури тендерів.

За надання послуг з оформлення документів підприємець повинен був сплатити 72 тисячі гривень готівкою. Однак правоохоронці задокументували факт передачі коштів та затримали підозрюваного за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Фігурант отримав підозру в отриманні неправомірної вигоди, за цією статтею передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна. Крім того, розглядається питання про відсторонення посадовця від займаної посади.

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