На Львівщині депутатам на сесії вручили повістки, відео

Під час засідання сесії Червоноградської міської ради представники ТЦК вручили повістки депутатам.

Під час засідання сесії Червоноградської міської ради на Львівщині представники ТЦК вручили повістки сімом депутатам, що були присутні у залі. Відповідне відео публукують місцеві ЗМІ.

Представники ТЦК завітали до міськради на самому початку сесії. За словами військових, більшість депутатів Червонограда вже були в ТЦК та пройшли ВЛК.

"Але є 10 депутатів, які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу запросити вас прийти до нас пройти ВЛК для уточнення облікових військових даних", – сказав представник ТЦК. Після чого він почав зачитувати прізвища, а його колега вручав депутатам повістки.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри.

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