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На Закарпатті двоє рибалок провалилося під кригу

07:00, 30 січня 2024
Рятувальники витягнули з холодної води одного рибалку, але не змогли врятувати іншого.
На Закарпатті двоє рибалок провалилося під кригу
Джерело фото: ДСНС України
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У Хустському районі Закарпатської області під час риболовлі двоє чоловіків опинилися під кригою. Одного з них вдалося врятувати, але інший загинув у холодній воді, – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася в селі Дубрівка на місцевому ставку близько опівдня 28 січня. Рибалка побачив, як його напарник опинився під водою, і відразу ж побіг на допомогу. Однак під час рятувальної операції сам врятувався від трагічного фіналу завдяки допомозі місцевих мешканців.

Місцеві жителі витягли рибалку з води і передали його медичному персоналу для надання екстреної допомоги. Незважаючи на швидку реакцію та зусилля рятувальників, іншого чоловіка, 70-річного, вже за 10 метрів від берега витягли без ознак життя. Тіло передали поліції для подальшого встановлення причин трагедії.

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