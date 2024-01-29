Статистика пожеж засмучує – лише з початку року в Україні ліквідовано 3 513 пожеж

67% пожеж сталися у житловому секторі

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У ДСНС України повідомляють, що з початку року ліквідовано 3 513 пожеж, 67% з яких сталися у житловому секторі. Загинуло 215 людей, постраждало — 144. Тільки цими вихідними загинуло 13 осіб.

«Найстрашніше, що вогонь забирає людські життя. У 90% випадків причина пожеж — недотримання елементарних правил пожежної безпеки у побуті», - наголошують рятувальники.

У ДСНС нагадали правила безпечного використання пічок громадянам, які мешкають в приватному будинку:

Слідкуйте, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин.

Не розпалюйте, якщо димохід не прочищений.

На підлозі, перед топковими дверцятами, прибийте металевий лист розміром 50х70 см.

Не допускайте перегріву та не залишайте без нагляду.

Для захисту оселі від пожежі придбайте вогнегасник.

Забороніть використання відкритого вогню та електроприладів дітям.

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