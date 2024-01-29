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Статистика пожеж засмучує – лише з початку року в Україні ліквідовано 3 513 пожеж

23:59, 29 січня 2024
67% пожеж сталися у житловому секторі
Статистика пожеж засмучує – лише з початку року в Україні ліквідовано 3 513 пожеж
Джерело фото: mehul dave / Unsplash
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У ДСНС України повідомляють, що з початку року ліквідовано 3 513 пожеж, 67% з яких сталися у житловому секторі. Загинуло 215 людей, постраждало — 144. Тільки цими вихідними загинуло 13 осіб.

«Найстрашніше, що вогонь забирає людські життя. У 90% випадків причина пожеж — недотримання елементарних правил пожежної безпеки у побуті», - наголошують рятувальники.

У ДСНС нагадали правила безпечного використання пічок громадянам, які мешкають в приватному будинку:

  • Слідкуйте, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин.
  • Не розпалюйте, якщо димохід не прочищений.
  • На підлозі, перед топковими дверцятами, прибийте металевий лист розміром 50х70 см.
  • Не допускайте перегріву та не залишайте без нагляду.
  • Для захисту оселі від пожежі придбайте вогнегасник.
  • Забороніть використання відкритого вогню та електроприладів дітям.

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