Статистика пожеж засмучує – лише з початку року в Україні ліквідовано 3 513 пожеж

У ДСНС України повідомляють, що з початку року ліквідовано 3 513 пожеж, 67% з яких сталися у житловому секторі. Загинуло 215 людей, постраждало — 144. Тільки цими вихідними загинуло 13 осіб.
«Найстрашніше, що вогонь забирає людські життя. У 90% випадків причина пожеж — недотримання елементарних правил пожежної безпеки у побуті», - наголошують рятувальники.
У ДСНС нагадали правила безпечного використання пічок громадянам, які мешкають в приватному будинку:
- Слідкуйте, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин.
- Не розпалюйте, якщо димохід не прочищений.
- На підлозі, перед топковими дверцятами, прибийте металевий лист розміром 50х70 см.
- Не допускайте перегріву та не залишайте без нагляду.
- Для захисту оселі від пожежі придбайте вогнегасник.
- Забороніть використання відкритого вогню та електроприладів дітям.
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