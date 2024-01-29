Статистика пожаров огорчает – только с начала года в Украине ликвидировано 3 513 пожаров

67% пожаров произошли в жилищном секторе.

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В ГСЧС Украины сообщают, что с начала года ликвидировано 3 513 пожаров, 67% из которых произошли в жилищном секторе. Погибли 215 человек, пострадали — 144. Только в эти выходные погибли 13 человек.

«Самое страшное, что огонь уносит человеческие жизни. В 90% случаев причина пожаров – несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту», - отмечают спасатели.

В ГСЧС напомнили правила безопасного использования печок гражданам, проживающим в частном доме:

Следите, чтобы в стенах печей и дымовых труб не было трещин.

Не разжигайте, если дымоход не прочистен.

На полу, перед топочными дверцами, прибейте металлический лист размером 50х70 см.

Не допускайте перегрева и не оставляйте без присмотра.

Для защиты дома от пожара приобретите огнетушитель.

Запретите использование открытого огня и электроприборов детям.

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