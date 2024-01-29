Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров», — Денис Малюська про законопроект об отборе директора БЭБ

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения.

В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

  1. В Украине

Статистика пожаров огорчает – только с начала года в Украине ликвидировано 3 513 пожаров

23:59, 29 января 2024
67% пожаров произошли в жилищном секторе.
Статистика пожаров огорчает – только с начала года в Украине ликвидировано 3 513 пожаров
Источник фото: mehul dave / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГСЧС Украины сообщают, что с начала года ликвидировано 3 513 пожаров, 67% из которых произошли в жилищном секторе. Погибли 215 человек, пострадали — 144. Только в эти выходные погибли 13 человек.

«Самое страшное, что огонь уносит человеческие жизни. В 90% случаев причина пожаров – несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту», - отмечают спасатели.

В ГСЧС напомнили правила безопасного использования печок гражданам, проживающим в частном доме:

  • Следите, чтобы в стенах печей и дымовых труб не было трещин.
  • Не разжигайте, если дымоход не прочистен.
  • На полу, перед топочными дверцами, прибейте металлический лист размером 50х70 см.
  • Не допускайте перегрева и не оставляйте без присмотра.
  • Для защиты дома от пожара приобретите огнетушитель.
  • Запретите использование открытого огня и электроприборов детям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді