Известна дата, когда Международный суд ООН рассмотрит приемлемость жалобы Украины против россии по геноциду

Международный суд ООН в Гааге объявит решение, допустима ли жалоба Украины по геноциду рф.

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2 февраля в Международном суде ООН в Гааге будет объявлено решение о приемлемости жалобы Украины против России по делу, связанному с обвинениями в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщает сам суд.

Объявление решения запланировано на 2 февраля 2024 года в 15:00 по местному времени. Если суд признает, что имеет юрисдикцию и что иск Украины является приемлемым, начнется рассмотрение дела по существу.

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