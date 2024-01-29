Відома дата, коли Міжнародний суд ООН розгляне прийнятність скарги України проти росії щодо геноциду

Міжнародний суд ООН у Гаазі оголосить рішення, чи допустима скарга України щодо геноциду рф.

Джерело фото: lcf.ua

2 лютого в Міжнародному суді ООН в Гаазі буде оголошено рішення щодо прийнятності скарги України проти росії у справі, пов'язаній із звинуваченнями у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Про це повідомляє сам суд.

Оголошення рішення заплановане на 2 лютого 2024 року о 15:00 за місцевим часом. Якщо суд визнає, що має юрисдикцію і що позов України є прийнятним, розпочнеться розгляд справи по суті.

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