На Закарпатье двое рыбаков провалилось под лед

Спасатели вытащили из холодной воды одного рыбака, но не смогли спасти другого.

Источник фото: ГСЧС Украины

В Хустском районе Закарпатской области во время рыбалки двое мужчин оказались подо льдом. Одного из них удалось спасти, но другой погиб в холодной воде, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в селе Дубровка на местном пруду около полудня 28 января. Рыбак увидел, как его напарник оказался под водой, и сразу же побежал на помощь. Однако во время спасательной операции сам спасся от трагического финала благодаря помощи местных жителей.

Местные жители вытащили рыбака из воды и передали его медицинскому персоналу для оказания экстренной помощи. Несмотря на быструю реакцию и усилия спасателей, другого мужчину, 70-летнего, уже в 10 метрах от берега вытащили без признаков жизни. Тело передали полиции для дальнейшего установления причин трагедии.

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