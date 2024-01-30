Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого

У кандидатів виникли труднощі з підтвердженням рівня володіння українською та іноземною мовами.

Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає – Вища рада правосуддя

Для формування Служби дисциплінарних інспекторів необхідно ще півроку, а строк подання документів для кандидатів можуть продовжити

Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

  1. В Україні

У ЗСУ заявили, що окупанти застосовують гранати із забороненим хлорпікрином

21:03, 30 січня 2024
Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину боєздатності.
У ЗСУ заявили, що окупанти застосовують гранати із забороненим хлорпікрином
Ілюстративне фото \ Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські окупанти, ймовірно, застосовують проти українських захисників заборонену хімічну зброю — гранати К-51 з хлорпікрином. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни порушують правила ведення війни та використовують проти українських військових боєприпаси з отруйними речовинами. Кожен такий випадок досліджується окремо і потім це відправляють до міжнародних інституцій.

«Імовірно, це гранати К-51 з хлорпікрином», - уточнив Штупун.

Він зауважив, що у разі використання хімічної зброї потрібно не допускати потрапляння цієї речовини у бліндажі. Якщо ж це трапилось, то від хлорпікрину рятує звичайний протигаз.

Хлорпікрин — це хімічна речовина, яка є або безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом.

Її температура кипіння становить 112 градусів, при цьому вона погано розчиняється у воді. Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину боєздатності. У великій концентрації він може призвести до смерті, отруює воду та їжу солдатів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді