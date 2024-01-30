У ЗСУ заявили, що окупанти застосовують гранати із забороненим хлорпікрином

Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину боєздатності.

Ілюстративне фото \ Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти, ймовірно, застосовують проти українських захисників заборонену хімічну зброю — гранати К-51 з хлорпікрином. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни порушують правила ведення війни та використовують проти українських військових боєприпаси з отруйними речовинами. Кожен такий випадок досліджується окремо і потім це відправляють до міжнародних інституцій.

«Імовірно, це гранати К-51 з хлорпікрином», - уточнив Штупун.

Він зауважив, що у разі використання хімічної зброї потрібно не допускати потрапляння цієї речовини у бліндажі. Якщо ж це трапилось, то від хлорпікрину рятує звичайний протигаз.

Хлорпікрин — це хімічна речовина, яка є або безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом.

Її температура кипіння становить 112 градусів, при цьому вона погано розчиняється у воді. Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину боєздатності. У великій концентрації він може призвести до смерті, отруює воду та їжу солдатів.

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