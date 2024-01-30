В ВСУ заявили, что оккупанты применяют гранаты с запрещенным хлорпикрином

Хлорпикрин вызывает сильнейшее воспаление глаз, горла, носа, дыхательных путей и быстро лишает человека боеспособности.

Иллюстративное фото \ Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты, вероятно, применяют против украинских защитников запрещенное химическое оружие — гранаты К-51 с хлорпикрином. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, россияне нарушают правила ведения войны и используют против украинских военных боеприпасы с ядовитыми веществами. Каждый такой случай исследуется отдельно и затем отправляется в международные институты.

«Вероятно, это гранаты К-51 с хлорпикрином», - уточнил Штупун.

Он отметил, что при использовании химического оружия нужно не допускать попадания этого вещества в блиндаже. Если же это произошло, то от хлорпикрина спасает обычный противогаз.

Хлорпикрин – это химическое вещество, которое является либо бесцветной, либо бледно-желтой маслянистой жидкостью с резким запахом.

Ее температура кипения составляет 112 градусов, при этом она плохо растворяется в воде. Хлорпикрин вызывает сильнейшее воспаление глаз, горла, носа, дыхательных путей и быстро лишает человека боеспособности. В большой концентрации он может привести к смерти, отравить воду и пищу солдат.

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