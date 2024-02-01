На порталі Дія можна оформити соцдопомогу, без відвідування органів соціального захисту – алгоритм

На порталі Дія стали доступними чотири види соціальної допомоги.

Джерело фото: egov.dp.gov.ua

У 2023 році на порталі Дія стали доступними чотири види соціальної допомоги. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Доступні такі види соцдопомоги:

при усиновленні дитини – для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

людині, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;

людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності;

на дитину одинокій матері або батьку – для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі;

У Мінсополітики зазначили, що це не додаткові виплати. Сервіс орієнтований на тих, хто звертається за призначенням допомоги вперше, або тих, хто планує її переоформити через закінчення терміну призначення.

Раніше для отримання цих послуг доводилося збирати документи та відвідувати органи соцзахисту населення. Однак зараз таку допомогу можна оформити дистанційно, не виходячи з дому.

Для цього:

Авторизуйтеся на порталі Дія - перейдіть в меню «Послуги» - оберіть «Заява на призначення допомоги» - введіть необхідні дані - сформуйте заяву, декларацію - підпишіть електронним підписом чи Дія.Підписом.

Допомогу призначають упродовж 10 днів з моменту звернення. Повідомлення про результат опрацювання надійде в особистий кабінет користувача на порталі Дія або на електронну пошту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.