Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалить законопроект про розмитнення легкових авто через Дію

Подача митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля буде відбуватися через Дію, а правильність визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Міністерство цифрової трансформації.

В Україні ліквідують створену 3 роки тому Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей – Комітет підтримав законопроект Мінцифри

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована – Рада готується розглянути законопроект, який подав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

Для отримання коштів від ЄС Україна повинна буде виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ, – Юлія Свириденко

Європарламент має ухвалити регламент Ukraine Facility під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

  1. В Україні

На порталі Дія можна оформити соцдопомогу, без відвідування органів соціального захисту – алгоритм

18:41, 1 лютого 2024
На порталі Дія стали доступними чотири види соціальної допомоги.
На порталі Дія можна оформити соцдопомогу, без відвідування органів соціального захисту – алгоритм
Джерело фото: egov.dp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2023 році на порталі Дія стали доступними чотири види соціальної допомоги. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Доступні такі види соцдопомоги:

  • при усиновленні дитини – для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • людині, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;
  • людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності;
  • на дитину одинокій матері або батьку – для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі;

У Мінсополітики зазначили, що це не додаткові виплати. Сервіс орієнтований на тих, хто звертається за призначенням допомоги вперше, або тих, хто планує її переоформити через закінчення терміну призначення.

Раніше для отримання цих послуг доводилося збирати документи та відвідувати органи соцзахисту населення. Однак зараз таку допомогу можна оформити дистанційно, не виходячи з дому.

Для цього:

Авторизуйтеся на порталі Дія - перейдіть в меню «Послуги» - оберіть «Заява на призначення допомоги» - введіть необхідні дані - сформуйте заяву, декларацію - підпишіть електронним підписом чи Дія.Підписом.

Допомогу призначають упродовж 10 днів з моменту звернення. Повідомлення про результат опрацювання надійде в особистий кабінет користувача на порталі Дія або на електронну пошту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду