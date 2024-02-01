На портале Дія можно оформить соцпомощь, без посещения органов социальной защиты – алгоритм

На портале Дія стали доступны четыре вида социальной помощи.

Источник фото: egov.dp.gov.ua

В 2023 году на портале Дія стали доступны четыре вида социальной помощи. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Доступны такие виды соцпомощи:

при усыновлении ребенка – для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

человеку, ухаживающему за больным ребенком, которому не установлена инвалидность;

людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности;

на ребенка одинокой матери или отцу – для одиноких усыновителей или одиноких матерей или родителей, не состоящих в браке;

В Минсополитики отметили, что это не дополнительные выплаты. Сервис ориентирован на тех, кто обращается за назначением помощи впервые, или тех, кто планирует ее переоформить из-за истечения срока назначения.

Раньше для получения этих услуг приходилось собирать документы и посещать органы соцзащиты населения. Однако сейчас такую помощь можно оформить дистанционно, не выходя из дома.

Для этого:

Авторизуйтесь на портале Дія – перейдите в меню «Услуги» – выберите «Заявление на назначение помощи» – введите необходимые данные – сформируйте заявление, декларацию – подпишите электронной подписью или Дія.Підписом.

Помощь назначают в течение 10 дней с момента обращения. Сообщение о результатах обработки поступит в личный кабинет пользователя на портале Дія или на электронную почту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.