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  1. В Україні

Їх немає ким замінити: Pianoбой виступив проти мобілізації артистів

12:00, 2 лютого 2024
На думку виконавця, представники шоу-бізнесу повинні отримувати бронь від мобілізації на фронт.
Їх немає ким замінити: Pianoбой виступив проти мобілізації артистів
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Український співак Дмитро Шуров (Pianoбой) виступив проти мобілізації артистів на фронт. За його словами, їх не можна ніким замінити, тому вони повинні отримати відстрочку від мобілізації. Про це він розповів в інтерв'ю NV.

Зокрема, на думку виконавця, представники шоу-бізнесу повинні отримувати бронь, адже вони можуть принести багато користі нашій країні. Водночас він додав, що питання мобілізації дуже складне і неоднозначне.

«З одного боку, очевидно, що перемогти ми зможемо тільки ефективно та цільово використовуючи потенціал всіх громадян. З чисто менеджерської точки зору, «бронь» повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити. Звісно, артисти підходять під цей критерій, бо це обличчя», - сказав він.

Співак також зазначив, що артист у тилу наближатиме перемогу набагато ефективніше, ніж на передовій. Адже вони гастролюють, дають благодійні концерти і допомагають військовим.

«На мою думку, артист, який гастролює, дає благодійні концерти, акумулює кошти для допомоги тим, хто її потребує, дає людям нові сенси та емоційну підтримку, принесе набагато більше ефективної користі перемозі, займаючись своєю справою, ніж в окопі чи на кухні. В першу чергу ті артисти, які, окрім смислового навантаження, ще є бізнесом, який платить податки, жодної копійки не отримували від держави і побудували свою справу та кар'єру своїми руками та ресурсами. Логіка така: держава не витрачає на них ресурс, а навпаки, діяльність цих людей є ресурсом для перемоги всіх», - сказав Шуров.

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