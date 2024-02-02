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  1. В Украине

Их некем заменить: Pianoбой выступил против мобилизации артистов

12:00, 2 февраля 2024
По мнению исполнителя, представители шоу-бизнеса должны получать бронь от мобилизации на фронт.
Их некем заменить: Pianoбой выступил против мобилизации артистов
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Украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) выступил против мобилизации артистов на фронт. По его словам, их нельзя никем заменить, потому они должны получить отсрочку от мобилизации. Об этом он рассказал в интервью NV.

В частности, по мнению исполнителя, представители шоу-бизнеса должны получать бронь, ведь они могут принести много пользы нашей стране. В то же время он добавил, что вопрос мобилизации очень сложен и неоднозначен.

«С одной стороны очевидно, что победить мы сможем только эффективно и целево используя потенциал всех граждан. С чисто менеджерской точки зрения «бронь» должны получать те люди, которых невозможно никем заменить. Конечно, артисты подходят под этот критерий, потому что это лицо», - сказал он.

Певец также отметил, что артист в тылу будет приближать победу гораздо эффективнее, чем на передовой. Они ведь гастролируют, дают благотворительные концерты и помогают военным.

«По моему мнению, гастролирующий артист дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи нуждающимся, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне. В первую очередь те артисты, которые, кроме смысловой нагрузки, еще являются бизнесом, платящим налоги, ни копейки не получали от государства и построили свое дело и карьеру своими руками и ресурсами. Логика такова: государство не тратит на них ресурс, а наоборот деятельность этих людей является ресурсом для победы всех», - сказал Шуров.

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