Их некем заменить: Pianoбой выступил против мобилизации артистов

Украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) выступил против мобилизации артистов на фронт. По его словам, их нельзя никем заменить, потому они должны получить отсрочку от мобилизации. Об этом он рассказал в интервью NV.
В частности, по мнению исполнителя, представители шоу-бизнеса должны получать бронь, ведь они могут принести много пользы нашей стране. В то же время он добавил, что вопрос мобилизации очень сложен и неоднозначен.
«С одной стороны очевидно, что победить мы сможем только эффективно и целево используя потенциал всех граждан. С чисто менеджерской точки зрения «бронь» должны получать те люди, которых невозможно никем заменить. Конечно, артисты подходят под этот критерий, потому что это лицо», - сказал он.
Певец также отметил, что артист в тылу будет приближать победу гораздо эффективнее, чем на передовой. Они ведь гастролируют, дают благотворительные концерты и помогают военным.
«По моему мнению, гастролирующий артист дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи нуждающимся, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне. В первую очередь те артисты, которые, кроме смысловой нагрузки, еще являются бизнесом, платящим налоги, ни копейки не получали от государства и построили свое дело и карьеру своими руками и ресурсами. Логика такова: государство не тратит на них ресурс, а наоборот деятельность этих людей является ресурсом для победы всех», - сказал Шуров.
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