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  1. В Україні

Україна отримала зелене світло для експорту меду до Китаю

18:06, 8 лютого 2024
Китай відкрив ринок для українських виробників меду.
Україна отримала зелене світло для експорту меду до Китаю
Джерело фото: agrotimes
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Україна пройшла всі етапи погодження форми сертифіката на експорт меду до Китаю. Рішення відкриває нові можливості для українських виробників, які працювали над цією можливістю вже з 2019 року, – повідомила Державна служба з питань захисту прав споживачів України.

«У часи війни особливо важливо підтримувати українських експортерів, відкривати для них нові ринки збуту продукції. Це створює нові можливості для українського бізнесу заробляти гроші на зовнішніх ринках, що загалом позитивно впливає на економіку України воєнного часу. МЗС разом із партнерами приділяє велику увагу цій роботі, і нам крок за кроком вдається виводити більшу кількість компаній на більшу кількість ринків», – зазначив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році. Було зроблено великий обсяг роботи, проведено безліч зустрічей, переговорів, здійснено аудит державної системи контрою в Україні. В планах - не зупинятися, а продовжувати працювати для забезпечення безперебійного експорту української продукції з метою посилення економічної стабільності та збільшення робочих місць в нашій країні», – додав Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Ринок Китаю є дуже перспективним для експорту української продукції, і його відкриття для українського меду розширює можливості для вітчизняних виробників. Оптимізація процесу експорту рекомендує потенційним експортерам меду ознайомитися з методичними рекомендаціями для державних ветеринарних інспекторів та операторів ринку для успішного вивозу продукції до Китаю.

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