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  1. В Украине

Украина получила зеленый свет для экспорта меда в Китай

18:06, 8 февраля 2024
Китай открыл рынок для украинских производителей меда.
Украина получила зеленый свет для экспорта меда в Китай
Источник фото: agrotimes
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Украина прошла все этапы согласования формы сертификата на экспорт меда в Китай. Решение открывает новые возможности для украинских производителей, которые работали над этой возможностью уже с 2019 года, - сообщила Государственная служба по вопросам защиты прав потребителей Украины.

"Во времена войны особенно важно поддерживать украинских экспортеров, открывать для них новые рынки сбыта продукции. Это создает новые возможности для украинского бизнеса зарабатывать деньги на внешних рынках, что в целом положительно влияет на экономику Украины военного времени. МИД вместе с партнерами уделяет большое внимание этой работе, и нам шаг за шагом удается выводить большее количество компаний на большее количество рынков", - отметил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это первый рынок экспорта, который Госпродпотребслужба открыла в этом году. Был сделан большой объем работы, проведено множество встреч, переговоров, осуществлен аудит государственной системы контроля в Украине. В планах - не останавливаться, а продолжать работать для обеспечения бесперебойного экспорта украинской продукции с целью усиления экономической стабильности и увеличения рабочих мест в нашей стране", - добавил Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Рынок Китая является очень перспективным для экспорта украинской продукции, и его открытие для украинского меда расширяет возможности для отечественных производителей. Оптимизация процесса экспорта рекомендует потенциальным экспортерам меда ознакомиться с методическими рекомендациями для государственных ветеринарных инспекторов и операторов рынка для успешного вывоза продукции в Китай.

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