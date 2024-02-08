Майно закладів освіти зможуть передавати у комунальну власність громад: Раді рекомендують прийняти за основу законопроект

Комітет рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект, який дозволяє передавати у комунальну власність майно закладів освіти, якщо таке майно не використовується для освітньої діяльності.

Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо управління державним або комунальним майном (№10395). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Метою даного законопроекту є:

- удосконалення нормативної основи та розширення повноважень органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів під час воєнного стану;

- створення можливостей для передачі у власність територіальної громади майна державних або комунальних закладів вищої освіти, в тому числі зі статусом національних.

Передбачаються наступні передумови для вирішення питання передачі:

- майно не використовується для провадження освітніх видів діяльності;

- передача майна не повинна впливати на якість освітнього процесу;

- прогнозованим наслідком використання переданого майна має стати підвищення рівня надання публічних послуг жителям відповідної територіальної громади.

Під час обговорення законопроекту народними депутатами України – членами Комітету були взяті до уваги зауваження та пропозиції парламентських комітетів, Міністерства освіти та науки України, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, науковців, експертів.

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