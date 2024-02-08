Имущество учебных заведений смогут передавать в коммунальную собственность общин: Раде рекомендуют принять за основу законопроект

Комитет рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, позволяющий передавать в коммунальную собственность имущество учебных заведений, если такое имущество не используется для образовательной деятельности.

Комитет государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о расширении полномочий органов местного самоуправления по управлению государственным или коммунальным имуществом (№10395). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Целью данного законопроекта является:

- усовершенствование нормативной основы и расширение полномочий органов местного самоуправления и военных администраций населенных пунктов во время военного положения;

- создание возможностей для передачи в собственность территориального общества имущества государственных или коммунальных учреждений высшего образования, в том числе со статусом национальных.

Предусматриваются следующие предпосылки для решения вопроса передачи:

- имущество не используется для осуществления образовательных видов деятельности;

- передача имущества не должна влиять на качество образовательного процесса;

- прогнозируемым следствием использования переданного имущества должно стать повышение уровня предоставления публичных услуг жителям соответствующего территориального общества.

При обсуждении законопроекта народными депутатами Украины – членами Комитета были приняты во внимание замечания и предложения парламентских комитетов, Министерства образования и науки Украины, всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, ученых, экспертов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.