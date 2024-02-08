Нацбанк нарабатывает решение об ограничениях карточных переводов: кого это может затронуть

Будущее решение может относиться к тем, кто проводит теневые операции.

Национальный банк Украины нарабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на конференции «Финансы для бизнеса во время войны», передает «Интерфакс-Украина».

После разработки проект будет обсуждаться с профильным комитетом Верховной Рады.

По словам Рожковой, ограничение для физических лиц на распоряжение средствами «это очень сенсативная тема». Поэтому Нацбанк не будет что-либо анонсировать до тех пор, пока не определится окончательно.

«Мне не хотелось бы сейчас, пока мы не определимся окончательно, что-то анонсировать, чтобы избежать каких-то манипуляций и таких вещей», - добавила замглавы НБУ.

Она признала актуальность теневых платежей, поскольку «значительная часть бизнеса продолжает использовать различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения».

В качестве примера №1 она привела игорный бизнес и напомнила, что несколько банков были лишены лицензий за создание схем и механизмов.

Рожкова сказала, что решение будет принято в таком виде, «который не ограничит нормальный бизнес, нормальных людей», но уменьшит возможности для манипуляций и обхода закона.

«Поэтому, с учетом имеющегося опыта, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона», – резюмировала Рожкова.

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