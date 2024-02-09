Для текстов законов, приказов и распоряжений хотят создать новый шрифт

В Украине создадут уникальный шрифт для деловой документации.

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что 8 февраля состоялось совещание со шрифтовыми дизайнерами по разработке уникального украинского шрифта для деловой документации. Об этом говорится в пресс-службе МКИП.

«Задача создания украинского национального шрифта до сих пор актуальна. Цель проста: нам необходимо обновить гарнитуру для деловых документов органов власти, в частности приказов, распоряжений, законов и т.д. Сейчас с этим справляется Times New Roman, но мы хотели бы что-то свое — более оригинальное и современное», — заявил в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В то же время участники встречи отметили, что в Украине есть по меньшей мере четыре готовых шрифта, разработанные отечественными дизайнерами, которые подойдут для использования в документах.

По итогам совещания специалисты решили сформировать широкий список предложений по двум группам: деловые шрифты для текстов, а также шрифты для заголовков — для декоративного оформления официальных документов.

В дальнейшем эксперты выберут две-три лучшие гарнитуры и предложат их органам государственной власти. Ожидается, что позже новый шрифт распространится на всю деловую речь в стране.

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