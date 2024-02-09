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Для текстів законів, наказів та розпоряджень хочуть створити новий шрифт

10:14, 9 лютого 2024
В Україні створять унікальний шрифт для ділової документації.
Для текстів законів, наказів та розпоряджень хочуть створити новий шрифт
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Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що 8 лютого відбулася нарада зі шрифтовими дизайнерами щодо розробки унікального українського шрифту для ділової документації. Про це йдеться у пресслужбі МКІП.

 «Завдання створення українського національного шрифту є досі актуальним. Мета проста: нам необхідно оновити гарнітуру для ділових документів органів влади, зокрема, наказів, розпоряджень, законів тощо. Зараз із цим справляється Times New Roman, але ми б хотіли щось своє — більш оригінальне і сучасне», — заявив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Водночас учасники зустрічі зазначили, що наразі в Україні є щонайменше чотири готових шрифти, розроблені вітчизняними дизайнерами, які підійдуть для використання в документах.

За підсумками наради, фахівці вирішили сформувати широкий список пропозицій за двома групами: ділові шрифти для текстів, а також шрифти для заголовків — для декоративного оформлення офіційних документів. 

Надалі експерти оберуть дві-три найкращих гарнітури та запропонують їх органам державної влади. Очікується, що згодом новий шрифт пошириться на все ділове мовлення в країні.

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