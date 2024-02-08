Нацбанк напрацьовує рішення щодо обмежень карткових переказів: кого це може торкнутися

Майбутнє рішення може стосуватися тих, хто проводить тіньові операції.

Національний банк України напрацьовує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на конференції «Фінанси для бізнесу під час війни», передає «Інтерфакс-Україна».

Після напрацювань проєкт обговорюватиметься з профільним комітетом Верховної Ради.

За словами Рожкової, обмеження для фізичних осіб на розпорядження коштами «це дуже сенсативна тема». Тому Нацбанк не буде щось анонсувати до того часу, поки не визначиться остаточно.

«Мені не хотілося б зараз, доти, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій і таких речей», - додала заступниця голови НБУ.

Вона визнала актуальність тіньових платежів, оскільки «значна частина бізнесу продовжує використовувати різні механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо».

Як приклад №1 вона навела гральний бізнес і нагадала, що кілька банків було позбавлено ліцензій за створення схем та механізмів.

Рожкова сказала, що рішення буде ухвалено у такому вигляді, «який не обмежить нормальний бізнес, нормальних людей», але зменшить можливості для маніпуляцій та обходу закону.

«Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого - все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», - резюмувала Рожкова.

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