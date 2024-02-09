На аукціон виставили київського виробника протезів із боргами

Стартова ціна Київського експериментально протезно-ортопедичного підприємство складає 31,3 мільйона гривень, також новий власник має сплатити борги.

Фото ілюстративне

Фонд державного майна України планує 29 лютого провести аукціон з продажу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Про це повідомив глава ФДМУ Віталій Коваль. За його словами, підприємство наразі активно функціонує, але є збитковим і потребує інвестиційного втручання.

На аукціон виставляється єдиний майновий комплекс ДП «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство», до якого входять медичні та виробничі корпуси у Києві, а також протезно-ортопедичні цехи у Чернігові та Черкасах.

Однією з основних умов управління підприємством для переможця аукціону буде збереження його профілю діяльності протягом щонайменше 10 років. Покупець не матиме права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

Стартова ціна об’єкту складає 31,3 мільйона гривень. Крім того, відповідно до умов аукціону, новий власник зобов'язаний сплатити заборгованість підприємства у розмірі 34,4 мільйона гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.