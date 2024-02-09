На аукцион выставили киевского производителя протезов с долгами

Стартовая цена Киевского экспериментально протезно-ортопедического предприятие составляет 31,3 миллиона гривен, также новый владелец должен оплатить долги.

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Фонд государственного имущества Украины планирует 29 февраля провести аукцион по продаже Киевского экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль. По его словам, предприятие сейчас активно функционирует, но является убыточным и требует инвестиционного вмешательства.

На аукцион выставляется единый имущественный комплекс ГП "Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие", в который входят медицинские и производственные корпуса в Киеве, а также протезно-ортопедические цеха в Чернигове и Черкассах.

Одним из основных условий управления предприятием для победителя аукциона будет сохранение его профиля деятельности в течение не менее 10 лет. Покупатель не будет иметь права увольнять работников в течение шести месяцев после перехода права собственности.

Стартовая цена объекта составляет 31,3 миллиона гривен. Кроме того, согласно условиям аукциона, новый владелец обязан оплатить задолженность предприятия в размере 34,4 миллиона гривен.

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