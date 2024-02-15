Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

КСУ визнав неконституційними приписи ГПК щодо строків звернення до Верховного Суду із заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з рішенням ЄСПЛ

КСУ дійшов висновку, що норми Господарського процесуального кодексу, які унеможливлюють подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку із рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років є неконституційними.

«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

  1. В Україні

Данило Гетманцев анонсував дискусію щодо законопроєкту Кабміну про БЕБ за участю бізнесу

19:54, 15 лютого 2024
У комітеті ВРУ чекають на аргументи Уряду щодо тих положень, які відрізняються від законопроєкту, який уже схвалив комітет ВРУ.
Данило Гетманцев анонсував дискусію щодо законопроєкту Кабміну про БЕБ за участю бізнесу
Джерело фото: кадр з відео hromadske.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсує дискусію щодо законопроєкту про БЕБ у комітеті за участю бізнесу і чекає на аргументи Кабміну щодо тих положень, які відрізняються від законопроєкту, який уже схвалив комітет ВРУ.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я не переконаний, що наш законопроєкт буде базовим. Я думаю, що все ж таки базовим буде законопроєкт Кабміну, бо це питання вищого органу центральної виконавчої влади, який зайняв певну позицію. Проведемо на базі саме кабмінівського законопроєкту у комітеті дискусію з представниками бізнесу, нашими партнерами, почуємо аргументи Уряду щодо тих положень, які відрізняються від нашого законопроєкту. Я, наприклад, не розумію, чому атестацію службовців БЕБ треба проводити тільки через рік після завершення військового стану», - зазначив Гетманцев.

Він висловив сумнів в необхідності заморозити на невизначений період нинішню кадрову ситуацію і персональний склад БЕБ, які, за словами Гетманцева, викликають дуже багато нарікань з боку бізнес-спільноти.

«Підкилимно ми точно не будемо займатися тут інтригами чи політикою, бо наша сила в порівнянні з кланами, які хочуть зберегти статус-кво, саме у відкритості позицій. Тому, якщо в них будуть аргументи, ми їх почуємо. Але якщо аргументів не буде, то вибачте – ми не схильні брати участь в "імітуванні змін", які назріли і перезріли», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Вадим Скрипченко
    Вадим Скрипченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду