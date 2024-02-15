Данило Гетманцев анонсував дискусію щодо законопроєкту Кабміну про БЕБ за участю бізнесу

У комітеті ВРУ чекають на аргументи Уряду щодо тих положень, які відрізняються від законопроєкту, який уже схвалив комітет ВРУ.

Джерело фото: кадр з відео hromadske.ua

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсує дискусію щодо законопроєкту про БЕБ у комітеті за участю бізнесу і чекає на аргументи Кабміну щодо тих положень, які відрізняються від законопроєкту, який уже схвалив комітет ВРУ.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я не переконаний, що наш законопроєкт буде базовим. Я думаю, що все ж таки базовим буде законопроєкт Кабміну, бо це питання вищого органу центральної виконавчої влади, який зайняв певну позицію. Проведемо на базі саме кабмінівського законопроєкту у комітеті дискусію з представниками бізнесу, нашими партнерами, почуємо аргументи Уряду щодо тих положень, які відрізняються від нашого законопроєкту. Я, наприклад, не розумію, чому атестацію службовців БЕБ треба проводити тільки через рік після завершення військового стану», - зазначив Гетманцев.

Він висловив сумнів в необхідності заморозити на невизначений період нинішню кадрову ситуацію і персональний склад БЕБ, які, за словами Гетманцева, викликають дуже багато нарікань з боку бізнес-спільноти.

«Підкилимно ми точно не будемо займатися тут інтригами чи політикою, бо наша сила в порівнянні з кланами, які хочуть зберегти статус-кво, саме у відкритості позицій. Тому, якщо в них будуть аргументи, ми їх почуємо. Але якщо аргументів не буде, то вибачте – ми не схильні брати участь в "імітуванні змін", які назріли і перезріли», - сказав він.

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