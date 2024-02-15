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Даниил Гетманцев анонсировал дискуссию по законопроекту Кабмина о БЭБ с участием бизнеса

19:54, 15 февраля 2024
В комитете ВРУ ожидают на аргументы Правительства относительно тех положений, которые отличаются от законопроекта, который уже одобрил комитет ВРУ.
Даниил Гетманцев анонсировал дискуссию по законопроекту Кабмина о БЭБ с участием бизнеса
Источник фото: кадр с видео hromadske.ua
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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсирует дискуссию по законопроекту о БЭБ в комитете с участием бизнеса и ждет аргументы Кабмина относительно тех положений, которые отличаются от законопроекта, уже одобренного комитетом ВРУ.

Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Я не уверен, что наш законопроект будет базовым. Я думаю, что все-таки базовым будет законопроект Кабмина, потому что это вопрос высшего органа центральной исполнительной власти, который занял определенную позицию. Проведем на базе именно кабминовского законопроекта в комитете дискуссию с представителями бизнеса, нашими партнерами, услышим аргументы Правительства относительно тех положений, которые отличаются от нашего законопроекта. Я, например, не понимаю, почему аттестацию служащих БЭБ нужно проводить только через год после завершения военного положения», – отметил Гетманцев.

Он выразил сомнение в необходимости заморозить на неопределенный период нынешнюю кадровую ситуацию и персональный состав БЭБ, которые, по словам Гетманцева, вызывают очень много нареканий со стороны бизнес-сообщества.

«Подковерно мы точно не будем заниматься здесь интригами или политикой, потому что наша сила по сравнению с кланами, желающими сохранить статус-кво, именно в открытости позиций. Поэтому если у них будут аргументы, мы их услышим. Но если аргументов не будет, то извините – мы не склонны участвовать в "имитировании перемен", которые назрели и перезрели», - сказал он.

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