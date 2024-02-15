На Львівщині повернуто у державну власність землі, успадковані росіянином

На Львівщині конфіскували чотири земельні ділянки росіянина.

Джерело фото: firtka.if.ua

У Львівській області повернули у державну власність чотири земельні ділянки, які раніше належали громадянину російської федерації і були передані ним у спадок. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За рішенням суду, яке було виконано Дрогобицькою окружною прокуратурою, було конфісковано чотири земельні ділянки, що перебували у власності іноземця. Ці ділянки, загалом площею 2 гектари, знаходяться на території Дрогобицької об’єднаної територіальної громади.

З'ясовано, що громадянин рф успадкував ці земельні ділянки і після цього передав їх у оренду місцевому підприємству з метою отримання плати за користування ними.

Земельні ділянки були повернуті у державну власність, а відомості про це були занесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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