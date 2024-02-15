На Львовщине возвращены в государственную собственность земли, унаследованные россиянином

На Львовщине конфисковали четыре земельных участка россиянина.

Источник фото: firtka.if.ua

Во Львовской области вернули в государственную собственность четыре земельных участка, которые ранее принадлежали гражданину российской федерации и были переданы им по наследству. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По решению суда, которое было выполнено Дрогобычской окружной прокуратурой, было конфисковано четыре земельных участка, находившихся в собственности иностранца. Эти участки, общей площадью 2 гектара, находятся на территории Дрогобычской объединенной территориальной общины.

Выяснено, что гражданин рф унаследовал эти земельные участки и после этого передал их в аренду местному предприятию с целью получения платы за пользование ими.

Земельные участки были возвращены в государственную собственность, а сведения об этом были занесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

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