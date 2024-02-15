Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

КСУ визнав неконституційними приписи ГПК щодо строків звернення до Верховного Суду із заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з рішенням ЄСПЛ

КСУ дійшов висновку, що норми Господарського процесуального кодексу, які унеможливлюють подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку із рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років є неконституційними.

«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

  1. В Україні

Через Дію тепер можна отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю

20:31, 15 лютого 2024
Раніше, щоб отримати допомогу, роботодавцю доводилося їхати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності, робити скани необхідних документів і від руки писати заяву.
Через Дію тепер можна отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю
Джерело фото: соцмережі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати через портал Дія компенсацію за облаштування її робочого місця. Про це повідомили у Мінцифри.

Таку програму Уряд запровадив ще в серпні минулого року. Завдяки їй роботодавці змогли отримувати компенсацію за вже придбані засоби для облаштування робочого місця співробітників з інвалідністю. Зокрема, за меблі, комп’ютери, спеціальні програми та допоміжні системи.

Однак, щоб отримати фінансову допомогу, роботодавцю доводилося їхати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності, робити скани необхідних документів і від руки писати заяву. Тепер зробити це можна в кілька кліків на порталі Дія. 

«Це значно спростить та пришвидшить процес отримання фінансової допомоги. А ще змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю та забезпечувати їм комфортні умови праці», переконані у Мінцифри.

Для того, щоб отримати компенсацію від держави, потрібно:

  • Авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП.
  • Заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце.
  • Прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника. 
  • Вказати IBAN свого рахунку.
  • Підписати заяву КЕПом.

На рішення потрібно очікувати упродовж 13 робочих днів. Якщо воно позитивне — кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів. 

На компенсацію можна податися, якщо співробітник з інвалідністю розпочав працювати у компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області