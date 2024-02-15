Через Дію тепер можна отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю

Раніше, щоб отримати допомогу, роботодавцю доводилося їхати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності, робити скани необхідних документів і від руки писати заяву.

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Роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати через портал Дія компенсацію за облаштування її робочого місця. Про це повідомили у Мінцифри.

Таку програму Уряд запровадив ще в серпні минулого року. Завдяки їй роботодавці змогли отримувати компенсацію за вже придбані засоби для облаштування робочого місця співробітників з інвалідністю. Зокрема, за меблі, комп’ютери, спеціальні програми та допоміжні системи.

Однак, щоб отримати фінансову допомогу, роботодавцю доводилося їхати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності, робити скани необхідних документів і від руки писати заяву. Тепер зробити це можна в кілька кліків на порталі Дія.

«Це значно спростить та пришвидшить процес отримання фінансової допомоги. А ще змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю та забезпечувати їм комфортні умови праці»,— переконані у Мінцифри.

Для того, щоб отримати компенсацію від держави, потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП.

Заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце.

Прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника.

Вказати IBAN свого рахунку.

Підписати заяву КЕПом.

На рішення потрібно очікувати упродовж 13 робочих днів. Якщо воно позитивне — кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів.

На компенсацію можна податися, якщо співробітник з інвалідністю розпочав працювати у компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.

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