Розтрата на майже 700 000 грн: на Київщині судитимуть сільського голову та посадовця

Зловмисники розтратили гроші при покупці транспортного засобу.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного з сільських голів Бориспільського району та начальника відділу тієї ж сільської ради за фактами розтрати чужого майна та пособництва у його розтраті.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, посадовець за пособництва службової особи від імені сільської ради придбав у фізичної особи транспортний засіб, нібито для потреб територіальної оборони.

«За автомобіль з місцевого бюджету сплачено 1,2 млн грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи – це вдвічі більше за його ринкову вартість», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що дії обвинуваченого спричинили матеріальну шкоду сільській раді на майже 700 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що на Львівщині посадовець привласнив мільйон, призначений для ВПО.

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