ВРП ухвалила рішення щодо звільнення п'яти суддів

15 лютого п’ятьох суддів звільнено у відставку.

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15 лютого 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомила пресслужба Вищої ради правосуддя.

Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Леонідову Олену Володимирівну – з посади судді Широківського районного суду Дніпропетровської області;

Гордія Володимира Івановича – з посади судді Косівського районного суду Івано-Франківської області;

Хрипун Світлану Володимирівну – з посади судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;

Леванчука Андрія Олексійовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Парфенюка Василя Івановича – з посади судді Чортківського районного суду Тернопільської області.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Малкова Валерія Володимировича про звільнення з посади судді Кузнецовського міського суду Рівненської області у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

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