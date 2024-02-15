ВРП ухвалила рішення щодо звільнення п'яти суддів

15 лютого 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомила пресслужба Вищої ради правосуддя.
Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Леонідову Олену Володимирівну – з посади судді Широківського районного суду Дніпропетровської області;
Гордія Володимира Івановича – з посади судді Косівського районного суду Івано-Франківської області;
Хрипун Світлану Володимирівну – з посади судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;
Леванчука Андрія Олексійовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Парфенюка Василя Івановича – з посади судді Чортківського районного суду Тернопільської області.
Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Малкова Валерія Володимировича про звільнення з посади судді Кузнецовського міського суду Рівненської області у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.