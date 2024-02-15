ВСП принял решение об увольнении пяти судей

15 февраля пятеро судей уволены в отставку.

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15 февраля 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Леонидову Елену Владимировну - с должности судьи Широковского районного суда Днепропетровской области;

Гордия Владимира Ивановича - с должности судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области;

Хрипун Светлану Владимировну - с должности судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области;

Леванчука Андрея Алексеевича - с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Парфенюка Василия Ивановича - с должности судьи Чертковского районного суда Тернопольской области.

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Малкова Валерия Владимировича об увольнении с должности судьи Кузнецовского городского суда Ровенской области в связи с подачей заявления по собственному желанию.

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