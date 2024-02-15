Растрата почти на 700 000 грн: в Киевской области будут судить сельского голову и чиновника

Злоумышленники растратили деньги при покупке транспортного средства.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области в суд направлен обвинительный акт в отношении одного из сельских голов Бориспольского района и начальника отдела того же сельского совета по фактам растраты чужого имущества и пособничества в его растрате.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, должностное лицо при пособничестве должностного лица от имени сельского совета приобрело у физического лица транспортное средство, якобы для нужд территориальной обороны.

«За автомобиль из местного бюджета уплачено 1,2 млн. грн. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы – это вдвое больше его рыночной стоимости», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что действия обвиняемого нанесли материальный ущерб сельскому совету почти на 700 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ.

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