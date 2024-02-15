Через Дію тепер можно получить компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью

Ранее, чтобы получить помощь, работодателю приходилось ехать в центр занятости по месту осуществления деятельности, делать сканы необходимых документов и от руки писать заявление.

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Работодатели, нанявшие человека с инвалидностью, могут получить через портал Дія компенсацию за обустройство его рабочего места. Об этом сообщили в Минцифры.

Такую программу Правительство ввело еще в августе прошлого года. Благодаря ему работодатели смогли получать компенсацию за уже приобретенные средства для обустройства рабочего места сотрудников с инвалидностью. В частности, за мебель, компьютеры, специальные программы и вспомогательные системы.

Однако, чтобы получить финансовую помощь, работодателю приходилось ехать в центр занятости по месту осуществления деятельности, делать сканы необходимых документов и от руки писать заявление. Теперь сделать это можно в несколько кликов на портале Дія.

«Это значительно упростит и ускорит процесс получения финансовой помощи. А еще мотивирует компании трудоустраивать лиц с инвалидностью и обеспечивать им комфортные условия труда», – убеждены в Минцифры.

Для того чтобы получить компенсацию от государства, нужно:

Авторизироваться на портале Дія с помощью КЭП.

Заполнить заявление: указать данные о лице с инвалидностью и обустроенном рабочем месте.

Прикрепить документы, подтверждающие трудоустройство, покупку вспомогательных средств и справку медико-социальной экспертной комиссии, которая удостоверяет инвалидность сотрудника.

Указать IBAN своего счета.

Подписать заявление КЭПом.

Решения нужно ожидать в течение 13 рабочих дней. Если оно положительное – средства поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

На компенсацию можно податься, если сотрудник с инвалидностью начал работать в компании за последние 90 дней на момент подачи заявления.

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