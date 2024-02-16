Водій-переправник за $6000 планував незаконно вивезти до Молдови трьох порушників

Прикордонники затримали водія-переправника та трьох порушників на шляху до Молдови.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України повідомила про спробу незаконного перетину кордону водієм-переправником та трьома порушниками, які намагалися потрапити до Молдови. Чоловіків, що прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону на автомобілі, зупинили прикордонники Подільського загону.

Під час перевірки виявилося, що водій автівки перевозив "клієнтів" за винагороду у розмірі $6000 з кожного. Наразі на затриманих складені адміністративні протоколи, а справи відправлені до суду. Крім того, матеріали стосовно переправника були передані до Національної поліції для подальшого розслідування.

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