Водитель-переправщик за $6000 планировал незаконно вывезти в Молдову трех нарушителей

Пограничники задержали водителя-переправщика и трех нарушителей на пути в Молдову.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила о попытке незаконного пересечения границы водителем-переправщиком и тремя нарушителями, которые пытались попасть в Молдову. Мужчин, направлявшихся к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы на автомобиле, остановили пограничники Подольского отряда.

Во время проверки оказалось, что водитель автомобиля перевозил "клиентов" за вознаграждение в размере $6000 с каждого. Сейчас на задержанных составлены административные протоколы, а дела отправлены в суд. Кроме того, материалы в отношении переправщика были переданы в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

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