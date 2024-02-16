ЗСУ відійшли з позиції «Зеніт» на околиці Авдіївки, — Олександр Тарнавський

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки, повідомив генерал Тарнавський.

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Офіційно стало відомо про вихід ЗСУ з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки Донецької області. Таке рішення ухвалило командування ОСУВ «Таврія» після багатьох місяців протистояння. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

«Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції», — уточнив Тарнавський.

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях.

Нагадаємо, що речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що ЗСУ в Авдіївці частково відходять на вигідніші позиції.

Військові показали відео боїв за Авдіївський коксохім.

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