ВСУ отошли с позиции «Зенит» на окраине Авдеевки, — Александр Тарнавский

Решение отойти было принято в целях сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, сообщил генерал Тарнавский.

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Официально стало известно о выходе ВСУ с позиции «Зенита» на юго-восточной окраине Авдеевки. Такое решение приняло командование ОСУВ "Таврия" после многих месяцев противостояния. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

"Тактично занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции", - уточнил Тарнавский.

В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что ВСУ в Авдеевке частично отходят на более выгодные позиции.

Военные показали видео боев за Авдеевский коксохим.

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