По 60 авиабомб, фосфорные снаряды, артиллерия и РСЗО: военные показали видео боев за Авдеевский коксохим и рассказали об обстановке

Непрерывно продолжаются штурмы врага на бронированной технике и нашествии пехоты.

Оккупанты продолжают поливать форсфорными снарядами Авдеевский коксохимический завод. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео боев за Авдеевский коксохим.

Враг днем и ночью обстреливают город из артиллерии и РСЗО, сбрасывают по 60 авиационных бомб. Беспрерывно продолжаются штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона сообщил, что ситуация в Авдеевке критическая, враг усиливает давление. По его словам, захватчики вовлекли в бои силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

Бородин также объяснил, почему ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в критический момент.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали у большинства людьми, здесь же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", - добавил он.

Напомним, что ВСУ в Авдеевке частично отходят на более выгодные позиции.

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