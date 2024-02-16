В Черниговской области мужчина обманул мать погибшего военного на 1,5 млн грн

25-летний мужчина придумал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан.

Фото: ОГП

В Черниговской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, 25-летний мужчина придумал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан под видом срочных сборов на нужды якобы военного, служащего в ВСУ.

Пользуясь возможностями социальных сетей, он выдавал себя военнослужащим. Под разными вымышленными поводами - необходимость приобретения снаряжения, лекарств, авто он систематически обращался к жительнице Киевской области с просьбой о финансовой помощи.

«Она недавно получила денежную помощь в связи с гибелью сына-защитника Украины.

Будучи введена в заблуждение, потерпевшая в течение марта-августа 2023 года перечислила на карточные счета подозреваемого почти 1,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Другим потерпевшим аналогичными преступными действиями нанесен ущерб на сумму почти 70 тыс грн.

Кроме того, подозреваемый создал дополнительную фиктивную страницу в Facebook. С нее от имени придуманной девушки он добавлял в друзья военнослужащих, переписывался с ними и предлагал перечислить на его банковский счет денежные средства вроде бы на крайне необходимое лечение тяжелобольного сына.

На сегодняшний день установлено 9 пострадавших, которые перевели на банковскую карточку подозреваемого от 500 до 6 тыс грн.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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